Chivu | ora è ufficiale | è il nuovo allenatore dell’Inter Primavera

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Christianè il: l’ex giocatore nerazzurro sostituisce Armando Madonna Ora è: sulla panchinaci sarà Christian. Ecco il comunicato della società. «Cristianè il. Sarà lui, uno degli ‘eroi del Triplete’ a guidare la formazione Under 19 nerazzurra, al termine di una stagione intensissima alla guida della Under 18, conclusasi in maniera ...