Calciomercato Lazio: Santos Borrè è a un passo dall’Eintracht Francoforte (Di giovedì 1 luglio 2021) Santos Borrè sembra allontanarsi dalla Lazio. L’attaccante è a un passo dall’Eintracht Francoforte: i dettagli Santos Borrè è un nome che da tempo è sul taccuino della Lazio. L’attaccante pareva aver comunque dato priorità alla squadra biancoceleste, ma ora la situazione potrebbe davvero essere cambiata. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport DE il colombiano sarebbe a un passo dall’Eintracht Francoforte, alla ricerca di un sostituto per André Silva, vicinissimo alla cessione al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021)sembra allontanarsi dalla. L’attaccante è a un: i dettagliè un nome che da tempo è sul taccuino della. L’attaccante pareva aver comunque dato priorità alla squadra biancoceleste, ma ora la situazione potrebbe davvero essere cambiata. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport DE il colombiano sarebbe a un, alla ricerca di un sostituto per André Silva, vicinissimo alla cessione al ...

Advertising

LeBombeDiVlad : ?? #Parolo lascia la #Lazio: scaduto il contratto ?? Il saluto del club ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - ninoBertolino : RT @RudyGaletti: ???? Molto più di una suggestione il ritorno di #FelipeAnderson alla #Lazio. I ???? sono in costante contatto con il #WestHam… - infoitsport : Calciomercato Lazio, ecco la cifra proposta dal Cagliari per Fares - temafootball24 : Stasera ore 21 in diretta su #Twitch ?? Tante novità ?? Ospite il portiere della #Lazio femminile Emma #Guidi… - temafootball24 : #Milan: nessun contatto con il #Sassuolo per #Berardi… Stessa cosa per la #Lazio: nessun sondaggio al momento con… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato, due club sul primavera Andrea Marino CALCIOMERCATO LAZIO - Il cambio della guardia sulla panchina della Lazio ha dato il via al valzer del mercato. Tanti obiettivi in entrata per i biancocelesti, a fronte di alcune possibili cessioni per ...

Empolimania: che spettacolo la Primavera, il tesoro per il futuro è già in casa Commenta per primo L'inizio ufficiale del calciomercato ha un sapore dolce, dolcissimo anzi, per l'Empoli. La società azzurra si è svegliata ... Lo spiegano bene i 6 gol rifilati alla Lazio, i due 4 - 0 ...

Calciomercato Lazio, rifiutata l'offerta del Betis per Luiz Felipe Lazio News 24 Calcio: Lazio saluta Parolo, 'umiltà, costanza e professionalità, grazie Marco' Roma, 1 lug. - "Umiltà, costanza e professionalità. Grazie di tutto, Marco". Questo il messaggio social della Lazio che attraverso Twitter ha salutato Marco Par ...

Euro2020, Giannichedda analizza i quarti di finale L'ex centrocampista della Juve e attuale tecnico della rappresentativa di Serie D fa il punto sulle quattro partite del prossimo turno dell'Europeo ...

- Il cambio della guardia sulla panchina dellaha dato il via al valzer del mercato. Tanti obiettivi in entrata per i biancocelesti, a fronte di alcune possibili cessioni per ...Commenta per primo L'inizio ufficiale delha un sapore dolce, dolcissimo anzi, per l'Empoli. La società azzurra si è svegliata ... Lo spiegano bene i 6 gol rifilati alla, i due 4 - 0 ...Roma, 1 lug. - "Umiltà, costanza e professionalità. Grazie di tutto, Marco". Questo il messaggio social della Lazio che attraverso Twitter ha salutato Marco Par ...L'ex centrocampista della Juve e attuale tecnico della rappresentativa di Serie D fa il punto sulle quattro partite del prossimo turno dell'Europeo ...