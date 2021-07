Calciomercato Empoli: trattativa per un difensore del Sassuolo. Le ultime (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Empoli ha chiesto Riccardo Marchizza al Sassuolo: trattativa in fase avanzata per il difensore neroverde. Le ultime L’Empoli prosegue i contatti con il Sassuolo dopo la trattativa che ha portato il tecnico Alessio Dionisi sulla panchina neroverde. I rapporti tra i club sono ottimi, a tal punto che nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca per il passaggio di Riccardo Marchizza in Toscana. Come riportato da Sky Sport, le parti si aggiorneranno nella giornata di domani per chiudere l’operazione sulla base del prestito annuale. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ha chiesto Riccardo Marchizza alin fase avanzata per ilneroverde. LeL’prosegue i contatti con ildopo lache ha portato il tecnico Alessio Dionisi sulla panchina neroverde. I rapporti tra i club sono ottimi, a tal punto che nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca per il passaggio di Riccardo Marchizza in Toscana. Come riportato da Sky Sport, le parti si aggiorneranno nella giornata di domani per chiudere l’operazione sulla base del prestito annuale. L'articolo ...

