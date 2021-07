Cagliari, Nandez: «Io al Leeds? Solo voci. Ho solo un pensiero» (Di giovedì 1 luglio 2021) Nahitan Nandez: «Leeds? Sono voci. Penso solo alla Copa America». Le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari e dell’Uruguay, ha parlato in conferenza stampa in avvicinamento al match di Copa America contro la Colombia. Qualche dichiarazione anche sul suo futuro. PRESTAZIONI IN COPA AMERICA – «Mi sento bene, sono felice di stare bene fisicamente e questo è fondamentale. Felice per me e per la squadra che sta dimostrando di giocare bene». CALCIO ITALIANO – «Il calcio italiano mi ha aiutato molto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Nahitan: «? Sono. Pensoalla Copa America». Le dichiarazioni del centrocampista delNahitan, centrocampista dele dell’Uruguay, ha parlato in conferenza stampa in avvicinamento al match di Copa America contro la Colombia. Qualche dichiarazione anche sul suo futuro. PRESTAZIONI IN COPA AMERICA – «Mi sento bene, sono felice di stare bene fisicamente e questo è fondamentale. Felice per me e per la squadra che sta dimostrando di giocare bene». CALCIO ITALIANO – «Il calcio italiano mi ha aiutato molto ...

