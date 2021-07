Berti | «Barella simile a me | vive le partite come facevo io»

Advertising

Sulle analogie conspiega: ' Nicolò è simile a me, l'ho sempre detto: vive le partite come facevo io, ha la cattiveria pazzesca che avevo io, gli si gonfiano le vene come a me, corre ...vola ed è a tutti gli effetti una star internazionale. Ricorda Nicola(e non solo per le iniziali...), ma anche il Vidal dei tempi antichi, per il clamoroso rapporto tra quantità e ...Il nuovo allenatore dell’Inter ha a disposizione un confronto diretto tra i due per studiare ancora meglio quello che sarà il suo futuro Belgio-Italia sarà una sfida particolare per Simone Inzaghi. Il ...Oltre ad avere le stesse iniziali per quanto riguarda nome e cognome, Nicolò Barella da diverso tempo si porta dietro un accostamento importante ad una bandiera dell' Inter come Nicola Berti. L'ex cen ...