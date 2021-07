Bargiggia: ” De Laurentiis non ha fatto niente per Napoli, se non ha più voglia venda. C’è chi farebbe carte false per acquistarlo” (Di giovedì 1 luglio 2021) Paolo Bargiggia critica le parole di De Laurentiis in conferenza stampa. Il patron ha parlato di vari argomenti tra i quali il mercato. De Laurentiis ha affermato che per esigenze di bilancio si provvederà a qualche cessione eccellente. Bargiggia sul proprio sito ufficiale scrive: “Aurelio De Laurentiis è il padrone del club e può fare quello che gli pare. Ma non è corretto che giochi con il sentimento e la passione dei tifosi. In questi anni ha fatto utili per almeno 150 milioni con le cessioni dei giocatori e il Napoli è diventata la prima fonte di reddito della ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 luglio 2021) Paolocritica le parole di Dein conferenza stampa. Il patron ha parlato di vari argomenti tra i quali il mercato. Deha affermato che per esigenze di bilancio si provvederà a qualche cessione eccellente.sul proprio sito ufficiale scrive: “Aurelio Deè il padrone del club e può fare quello che gli pare. Ma non è corretto che giochi con il sentimento e la passione dei tifosi. In questi anni hautili per almeno 150 milioni con le cessioni dei giocatori e ilè diventata la prima fonte di reddito della ...

