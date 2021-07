Barbara D'Urso, è ufficiale: meno programmi a Mediaset. Piersilvio Berlusconi rivela i motivi (Di giovedì 1 luglio 2021) Ormai è ufficiale, Barbara D'Urso a settembre resterà senza lo show domenicale. Mediaset ha deciso di cancellare Domenica Live e Live - Non è la D'Urso. Nella giornata di oggi, 1 luglio 2021, sono stati presentati i nuovi palinsesti per la stagione 2021/2022. Vediamo cosa cambierà. Barbara D'Urso resta senza lo show della domenica e 'Live', Mediaset decide di cancellarli Per la D'Urso resta soltanto Pomeriggio 5 che tornerà il prossimo settembre ma in una versione più ridotta: potrebbe durare circa 45 minuti. Lo ha dichiarato ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 luglio 2021) Ormai èD'a settembre resterà senza lo show domenicale.ha deciso di cancellare Domenica Live e Live - Non è la D'. Nella giornata di oggi, 1 luglio 2021, sono stati presentati i nuovi palinsesti per la stagione 2021/2022. Vediamo cosa cambierà.D'resta senza lo show della domenica e 'Live',decide di cancellarli Per la D'resta soltanto Pomeriggio 5 che tornerà il prossimo settembre ma in una versione più ridotta: potrebbe durare circa 45 minuti. Lo ha dichiarato ...

