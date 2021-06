Variante Delta, il nodo tifosi inglesi a Roma per Euro 2020 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sabato all'Olimpico si giocherà Inghilterra - Ucraina. Londra ai tifosi: 'Non andate a Roma'. Viminale rafforza i controlli e nessuna deroga a ordinanza su quarantena di 5 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sabato all'Olimpico si giocherà Inghilterra - Ucraina. Londra ai: 'Non andate a'. Viminale rafforza i controlli e nessuna deroga a ordinanza su quarantena di 5 ...

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - Corriere : Un tassista senza mascherina e vaccinati sotto il 5%, la variante Delta rimanda Sydney in lockdown - infoitsalute : Variante Delta, a Napoli contagiato 28enne vaccinato - infoitinterno : Tifosi inglesi a Roma per gli Europei: c’è rischio variante Delta? -