Stasera in TV 30 giugno cosa vedere: Temptation Island o Chi l’ha visto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Stasera in TV mercoledì 30 giugno: Le forme dell’acqua su Rai 1, Temptation Island su Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in onda Stasera mercoledì 30 giugno sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.30 il film ”Le forme dell’acqua” con: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins e Doug Jones. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il film ”Man on Fire – Il fuoco della vendetta ”, con: Denzel Washington, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Christopher Walken e Mickey Rourke. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 giugno 2021)in TV mercoledì 30: Le forme dell’acqua su Rai 1,su Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in ondamercoledì 30sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.30 il film ”Le forme dell’acqua” con: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins e Doug Jones. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il film ”Man on Fire – Il fuoco della vendetta ”, con: Denzel Washington, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Christopher Walken e Mickey Rourke. Su Rai 3 dalle 21.20 andrà in onda ...

Paesedellanima : RT @tuttotv_info: Stasera a #ChiLHaVisto: - Parla il fidanzato di #SamanAbbas - Tutte le novità sulla giovane ginecologa #SaraPedri > http… - FilomenaGallo55 : RT @TV2000it: ‘La Commedia di #Dante per Firenze’ con Franco Ricordi per i settecento anni dalla morte di #DanteAlighieri, dalla Sala del P… - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 30 Giugno, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programmi… - TV2000it : 'Michelangelo a Firenze' doc di Piero Badaloni e Nino Criscenti Stasera 30 giugno ore 22.55 su Tv2000 | Canale 28… - DivinaCommediaQ : RT @TV2000it: ‘La Commedia di #Dante per Firenze’ con Franco Ricordi per i settecento anni dalla morte di #DanteAlighieri, dalla Sala del P… -