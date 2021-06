Sospensione record per cyberbullismo | 300 alunni coinvolti

Leggi su zon

(Di mercoledì 30 giugno 2021)vuol dire anche non denunciare: in provincia di Cuneo il caso di una megadi 300per non aver interrotto una catena di immagini offensive e denigratorie Esser complici dianche senza rendersene conto: il caso scoppiato in una scuola media di Caraglio, in provincia di Cuneo, rappresenta un esempio della complessità di un fenomeno assai più sfaccettato di quanto si possa immaginare. 300dell’istituto piemontese sono stati sospesi dalla dirigente scolastica R.C. per non aver interrotto, o denunciato, la catena di immagini denigratorie di altri ...