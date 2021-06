Presente Italiano: 2021: ecco il programma, omaggi a Manfredi, Pietrangeli, Sandrelli e Bolognini (Di mercoledì 30 giugno 2021) A Pistoia torna la 7° edizione di Presente Italiano: cinque film in concorso con una selezione della migliore produzione e chiude nel segno di Ettore Scola, con la proiezione di C'eravamo tanto amati per celebrare i 100 anni di Nino Manfredi; omaggio anche al regista pistoiese Mauro Bolognini. Storie di famiglie italiane, ritratti della società contemporanea, riflessioni sul passato recente. E ancora, gli omaggi ai registi di ieri e di oggi: dal pistoiese Mauro Bolognini, passando per Pietrangeli, fino a Scola e Martone. Saranno questi i "protagonisti" al ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) A Pistoia torna la 7° edizione di: cinque film in concorso con una selezione della migliore produzione e chiude nel segno di Ettore Scola, con la proiezione di C'eravamo tanto amati per celebrare i 100 anni di Ninoo anche al regista pistoiese Mauro. Storie di famiglie italiane, ritratti della società contemporanea, riflessioni sul passato recente. E ancora, gliai registi di ieri e di oggi: dal pistoiese Mauro, passando per, fino a Scola e Martone. Saranno questi i "protagonisti" al ...

