Ospedale Gemelli, Cauda: prepararsi sia a terze dosi che a variante Delta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – prepararsi. È questa la parola chiave che Roberto Cauda, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma e che ha lavorato presso il National Institute of Allergy and Infectious Diseases guidato da Anthony Fauci, consegna alla Dire. Ma non è un prepararsi alla guerra, per quanto la variante Delta qualche sospetto lo induca, ma un invito ad attrezzarsi per meglio fronteggiare il virus ma anche per sapere come muoversi in vista di nuove, ipotetiche, dosi di vaccino contro una nuova variante, questa sì da guerra. Tutto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma –. È questa la parola chiave che Roberto, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinicodi Roma e che ha lavorato presso il National Institute of Allergy and Infectious Diseases guidato da Anthony Fauci, consegna alla Dire. Ma non è unalla guerra, per quanto laqualche sospetto lo induca, ma un invito ad attrezzarsi per meglio fronteggiare il virus ma anche per sapere come muoversi in vista di nuove, ipotetiche,di vaccino contro una nuova, questa sì da guerra. Tutto ...

