Oms | la Cina è una nazione ' libera dalla malaria'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Laè stata certificata dall'Oms come", grazie allo sforzo di 70 anni per debellare la malattia trasmessa dalle zanzare. Il Paese ha riportato 30 milioni di infezioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Oms Cina

La Cina è stata certificata dall'Oms come nazione "libera dalla malaria", grazie allo sforzo di 70 anni per debellare la malattia trasmessa dalle zanzare. Il Paese ha riportato 30 milioni di infezioni ... La Cina è il 40/esimo territorio certificato esente da malaria in base all'Oms. Gli ultimi Paesi ad aver ottenuto tale status sono stati El Salvador (2021), Algeria e Argentina (2019), Paraguay e ... Finalmente buone notizie dalla Cina: ora è stata certificata dall'Oms come nazione «libera dalla malaria», grazie allo sforzo di ...