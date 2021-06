Muore soffocato dal grano appiena trebbiato: la tragica morte di un bimbo di 10 anni (Di mercoledì 30 giugno 2021) È tragedia in provincia di Cuneo dove il piccolo Samuele Racca, un bambino di soli dieci anni, è morto soffocato dal grano appena trebbiato. Il piccolo era entrato in un rimorchio senza essere notato dall’operaio che stava lavorando il grano, con la conseguenza di rimanere asfissiato dalle piante. Morto a soli dieci anni Samuele Rocca si era intrufolato nel trattore ed era stato gettato nel rimorchio insieme a un’enorme quantità di grano che era stato mietuto durante quella mattinata. Poi, è stato ritrovato morto. Secondo l’ipotesi più verosimile, il piccolo è morto ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 30 giugno 2021) È tragedia in provincia di Cuneo dove il piccolo Samuele Racca, un bambino di soli dieci, è mortodalappena. Il piccolo era entrato in un rimorchio senza essere notato dall’operaio che stava lavorando il, con la conseguenza di rimanere asfissiato dalle piante. Morto a soli dieciSamuele Rocca si era intrufolato nel trattore ed era stato gettato nel rimorchio insieme a un’enorme quantità diche era stato mietuto durante quella mattinata. Poi, è stato ritrovato morto. Secondo l’ipotesi più verosimile, il piccolo è morto ...

