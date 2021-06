Megan Fox è bisessuale e celebra in post su IG Pride (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Giornata Internazionale dell’Orgoglio LGBTQ+ è stata il 28 giugno 2021. Per celebrare la gioiosa occasione, celebrità e persone non famose hanno fatto post e rivelazioni. Ci sono stati un sacco di grandi post su tutti i social media, ma un post in particolare ha sconvolto la rete. Stiamo parlando del post in cui si dichiara che Megan Fox è bisessuale. Megan Fox è bisessuale: cosa ha scritto nel post Instagram? “Mettendo la B in #LGBTQIA per oltre due decenni“. Questo il titolo del post che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) La Giornata Internazionale dell’Orgoglio LGBTQ+ è stata il 28 giugno 2021. Perre la gioiosa occasione, celebrità e persone non famose hanno fattoe rivelazioni. Ci sono stati un sacco di grandisu tutti i social media, ma unin particolare ha sconvolto la rete. Stiamo parlando delin cui si dichiara cheFox èFox è: cosa ha scritto nelInstagram? “Mettendo la B in #LGBTQIA per oltre due decenni“. Questo il titolo delche ...

woolfzbian : @r4dsappho marina sicuramente, megan fox ha del potenziale, willow, adèle haenel se non sbaglio l'ha detto esplicitamente - rakhmonovaatr : @Reiatr_ oh mio dio pensavo il tuo pv fosse megan fox - iloryre : @sorceressyen_ Aspe Megan Fox interpreterà Poison Ivy in qualche film??? - sorceressyen_ : E quando Megan Fox interpreterà Poison Ivy e la vedremo limonare con Harley Quinn, cioè Margot Robbie then what? - OppureArolf : @cmqgloria Ma che dici!! Tu sei Megan Fox -