La linea Draghi: meno Cashback, più ammortizzatori sociali (Di mercoledì 30 giugno 2021) La versione che era filtrata ai giornali parla di “sospensione”, ma in realtà l’intenzione del governo è quella di abolire del tutto il Cashback. Almeno stando alle bozze del decreto che domani arriverà in Consiglio dei ministri che parla di "abrogazione": “Conseguentemente, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici... termina il 30 giugno 2021”. Nel corso della giornata di ieri, che è stata caratterizzata dalla deflagrazione dello scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il premier Mario Draghi ha parlato con il capo delegazione del M5s Stefano ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) La versione che era filtrata ai giornali parla di “sospensione”, ma in realtà l’intenzione del governo è quella di abolire del tutto il. Alstando alle bozze del decreto che domani arriverà in Consiglio dei ministri che parla di "abrogazione": “Conseguentemente, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici... termina il 30 giugno 2021”. Nel corso della giornata di ieri, che è stata caratterizzata dalla deflagrazione dello scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il premier Marioha parlato con il capo delegazione del M5s Stefano ...

