Jorginho: “Mancini crede tanto in questo gruppo, ci trasmette fiducia” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Conferenza stampa in casa Italia per il centrocampista Jorginho. Il giocatore del Chelsea si è soffermato sulla gara di venerdì contro il Belgio. “I ragazzi sono consapevoli che in questo percorso non puoi sbagliare. L’errore sarebbe pensare di aver fatto qualcosa di grande. Sappiamo che bisogna sempre lavorare, ancora di più. Per raggiungere grandi cose servono sacrifici: il cammino è quello giusto, serve stringere i denti, lo stiamo facendo. Ogni volta che vinci devi essere felice, lavori per quello. Mancini? crede in noi e lo sentiamo. Ci trasmette fiducia, ci fa sentire forti. Ci dà ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Conferenza stampa in casa Italia per il centrocampista. Il giocatore del Chelsea si è soffermato sulla gara di venerdì contro il Belgio. “I ragazzi sono consapevoli che inpercorso non puoi sbagliare. L’errore sarebbe pensare di aver fatto qualcosa di grande. Sappiamo che bisogna sempre lavorare, ancora di più. Per raggiungere grandi cose servono sacrifici: il cammino è quello giusto, serve stringere i denti, lo stiamo facendo. Ogni volta che vinci devi essere felice, lavori per quello.in noi e lo sentiamo. Ci, ci fa sentire forti. Ci dà ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Jorginho: 'Mancini crede in noi e ci fa sentire forti. Non penso al Pallone d'Oro. Lukaku? Vinceranno Bonucci e Chi… - LuceAlgida : Sirigu (perché Cragno a casa?) Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola (perché Mancini a casa?) Locatelli, Jorginh… - fanpage : “In Nazionale deve giocare chi è nato in Italia”, diceva il ct qualche anno fa. Oggi Roberto Mancini ha cambiato (r… - glooit : “Chi non è nato in Italia non merita la Nazionale”: Mancini ha cambiato idea su Jorginho & Co leggi su Gloo… - ilnapolionline : Capello, ex allenatore: 'Jorginho è l'uomo in più di Mancini' - -