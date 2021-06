Johan Kristofferson punta al titolo WRX con Audi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) I rally a 360° e oltre: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube.Kristoffersson, tre volte vincitore delFIA World Rallycross, parteciperà quest’anno nel medesimo campionato con un’S1 ??EKS RX quattro di ultima generazione. La vettura tedesca sarà sempre gestita e preparata dalla squadra svedese EKS JC, team formato dall’unione dell’EKS di Mattias Ekström e della JC Raceteknik di Joel Christoffersson. Nel 2020 vinsero ilL'articolo proviene da RS E OLTRE.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Johan Kristofferson

RS E OLTRE

Il campionato 2021 ha disputato due dei cinque appuntamenti in programma con l'equipaggio del team di Nico Rosberg formato dae Molly Taylor che si è affermato in entrambe le ...Al termine del primo giro i commissari hanno esposto la bandiera rossa per consentire la rimozione dei due SUV ritirati e nella ripartenza è stato il turno di(Rosberg) e Jamie ...