Italia, inflazione giugno +0,1% mese +1,3% anno (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di giugno 2021 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dell’1,3% su base annua. L’aumento congiunturale è inferiore allo 0,2% atteso dal mercato e allo 0,4% del mese precedente. La crescita tendenziale è uguale a quella di maggio e si confronta con il +1,4% del consensus. L’inflazione, sottolinea l’Istat, continua a essere dovuta soprattutto alla crescita sostenuta dei prezzi dei Beni energetici (che accelerano lievemente da +13,8% di maggio a +14,1%) sia ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, neldi2021 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dell’1,3% su base annua. L’aumento congiunturale è inferiore allo 0,2% atteso dal mercato e allo 0,4% delprecedente. La crescita tendenziale è uguale a quella di maggio e si confronta con il +1,4% del consensus. L’, sottolinea l’Istat, continua a essere dovuta soprattutto alla crescita sostenuta dei prezzi dei Beni energetici (che accelerano lievemente da +13,8% di maggio a +14,1%) sia ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Italia: IPC preliminare di giugno stabile all'1,3% ?? - classcnbc : Inflazione giugno preliminare: #Italia:+1,3% a/a Precedente: +1,3% a/a Previsione: +1,2% a/a #Eurozona: +1,9% a/a… - mariobianchi18 : Il #30giugno 1950 termina il corso legale in Italia della Allied Military Currency, cioè le #Amlire messe in circol… - mittdolcino : @danielpiace @gzibordi ...perchè inflazione +alta alla fine costringe ad aumentare i tassi, di fatto disintegrando… - mittdolcino : @gzibordi Quanto sopra significa solo che, avallando tassi a zero con inflazione (esogena) il primo paese a saltare… -