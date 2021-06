Il tabù della riforma del Patto di stabilità

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ursula von der Leyen ieri ha annunciato che “tra 18 mesi tutti gli stati membri dell'Ue saranno tornati ai livelli di crescita pre pandemia. Questo era impensabile pochi mesi fa”, ha spiegato la presidenteCommissione aprendo il Brussels Economic Forum. E' una buona notizia. Ma il ritorno alla normalità economica post pandemia mette l'Ue e i suoi stati membri di fronte al dilemma di cosa fare con ildie crescita. Le regole su debito e deficit sono sospese fino alla fine del 2022. La Commissione intende presentare le sue proposte su come rivederle – o interpretarle – in autunno. Cioè dopo le elezioni legislative in ...