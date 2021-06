Harry e William, riconciliazione in vista? (Di mercoledì 30 giugno 2021) I figli di Diana si riconcilieranno davanti alla statua della mamma, che verrà inaugurata domani a Kensington Palace? Se lo chiedono in molti, ma intanto il Daily Telegraph cita fonti ben informate secondo le quali il principe William e il principe Harry avranno domani un incontro privato dopo la cerimonia. I due fratelli saranno a fianco domani quando verrà svelata la statua, nel giorno in cui la madre avrebbe compiuto 60 anni. Potrebbe essere il momento giusto per avviare una riconciliazione dopo l’esplosiva intervista a Oprah Winfrey che ha scavato un solco fra Harry e il resto della famiglia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) I figli di Diana si riconcilieranno davanti alla statua della mamma, che verrà inaugurata domani a Kensington Palace? Se lo chiedono in molti, ma intanto il Daily Telegraph cita fonti ben informate secondo le quali il principee il principeavranno domani un incontro privato dopo la cerimonia. I due fratelli saranno a fianco domani quando verrà svelata la statua, nel giorno in cui la madre avrebbe compiuto 60 anni. Potrebbe essere il momento giusto per avviare unadopo l’esplosiva intera Oprah Winfrey che ha scavato un solco frae il resto della famiglia, ...

