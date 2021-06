GPS supplenze anno scolastico 2021 22 | cosa cambia per i punteggi | chi può inserirsi | chi non ci sarà più Le scadenze

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Graduatorie provinciali e di istituto per le: disciplinate dall'OM n. 60/2020 sono state costituite lo scorsoe hvalidità due anni scolastici: 2020/21 già trascorso e/22.bisogna fare per il prossimo? Chi può? Le date di scadenza. L'articolo .

Prima di assumere da"mettere in salvo" i posti del concorso straordinaria, con scorrimento dellegraduatorie provinciale per le. Secondo l'attuale formulazione del Decreto Sostegni ...L'Italia è il Paese dove vengono chiamati ogni anni più insegnanti " dalle graduatorie per le, le famose'. È ora di finirla con questo andare. Dopo le proteste sindacali, culminate 20 ...Concorso straordinario scuola: in attesa dell'apertura dei turni, il Miur ha aperto la sezione utile alle Immissioni in ruolo 2021/22 ...Supplenze scuola 2021/22, quando la pubblicazione degli esiti relativi ad assegnazioni provvisorie e utilizzazioni?