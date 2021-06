Emanuele Felice, il censore delle nomine di governo che viene nominato dal governo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Di una cosa, almeno, ora Peppe Provenzano potrà stare certo: le rubriche dei consiglieri del governo non sono poi così risicate. Sono anzi ampie abbastanza da includere anche il nome di Emanuele Felice. Sarà infatti lui, già responsabile economico del Pd di Zingaretti, il responsabile per il ministero del Lavoro nella commissione per la revisione delle norme su incentivi e investimenti per il Sud, che tra oggi e domani verrà insediata, come predisposto dal Pnrr, presso la presidenza del Consiglio. A coordinare le attività del gruppo, chiamato a fornire alle Camere entro il 30 settembre “uno schema di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Di una cosa, almeno, ora Peppe Provenzano potrà stare certo: le rubriche dei consiglieri delnon sono poi così risicate. Sono anzi ampie abbastanza da includere anche il nome di. Sarà infatti lui, già responsabile economico del Pd di Zingaretti, il responsabile per il ministero del Lavoro nella commissione per la revisionenorme su incentivi e investimenti per il Sud, che tra oggi e domani verrà insediata, come predisposto dal Pnrr, presso la presidenza del Consiglio. A coordinare le attività del gruppo, chiamato a fornire alle Camere entro il 30 settembre “uno schema di ...

