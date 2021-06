Ddl Zan, la sinistra perde pezzi. Le femministe di “Se non ora quando”: «Così com’è non serve» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Pd non cede: il ddl Zan deve andare in aula Così com’è. L’appuntamento è già fissato per il 13 luglio. A sostenerlo, il senatore Franco Mirabelli. «La Lega perde tempo», dice. A muovere i dem, tuttavia, è più la forza della disperazione che un’ordinata disamina del campo di battaglia. Enrico Letta, infatti, non mette in conto né la nota verbale della Santa Sede né, più prosaicamente, la dissoluzione in atto nel M5S che rischia di provocare un “rompete le righe” dagli esiti imprevedibili, ricacciandogli in gola la sua legittima voglia di rivincita. Per lui, infatti, il ddl Zan è solo una bandierina da sventolare in segno di avvenuta ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Pd non cede: il ddl Zan deve andare in aula. L’appuntamento è già fissato per il 13 luglio. A sostenerlo, il senatore Franco Mirabelli. «La Legatempo», dice. A muovere i dem, tuttavia, è più la forza della disperazione che un’ordinata disamina del campo di battaglia. Enrico Letta, infatti, non mette in conto né la nota verbale della Santa Sede né, più prosaicamente, la dissoluzione in atto nel M5S che rischia di provocare un “rompete le righe” dagli esiti imprevedibili, ricacciandogli in gola la sua legittima voglia di rivincita. Per lui, infatti, il ddl Zan è solo una bandierina da sventolare in segno di avvenuta ...

LegaSalvini : ?? PERUGIA, INSULTI A 200 PERSONE LIBERE CHE, IN SILENZIO E CON UN LIBRO, MANIFESTAVANO CONTRO IL DDL ZAN… - LegaSalvini : ++ PAROLE STRAORDINARIE DI SUOR ANNA MONIA ALFIERI SUL DDL ZAN ++ - HuffPostItalia : Antonello Venditti: 'Sono stato bullizzato fino ai 16 anni. Ho pensato al suicidio. Il ddl Zan ce l'ho dentro' - IoSonoSpiderMan : Comunque, il motivo per cui la gente dice che il DDL Zan non serve , è proprio il motivo per cui ne abbiamo tanto bisogno. #DDLZan - alnomepensodopo : RT @fridayiminI0ve: su questa faccenda bisognerebbe che si aprisse un dibattito su come facilmente il mondo del web si faccia abbindolare d… -