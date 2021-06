Cuneo | dramma sul trattore | morto bambino di 10 anni

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Tragico incidente ieri a Sommariva del Bosco, in provincia di: undi 10mentre si trovava all’interno di un rimorchio trainato dal un. Aveva 10ilvittima di un incidente in campagna,mentre si trovava su un. È accaduto ieri, martedì 29 giugno, poco dopo le ore 20 di nella località di Sommariva Bosco, in provincia di. Sono accorsi sul luogo dell’incidente gli operatori del 118, e ilè stato trasportato a ...

Advertising

StampaCuneo : Il dramma di Romina, l’impiegata di 37 anni stroncata in casa da un malore -

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo dramma

Ck12 Giornale

...una mail a [email protected] CALENDARIO DEGLI EVENTI Sabato 3 luglio 2021 ore 21.00 ", Sala ... CARMEN LIBRE!lirico in un atto - musiche G. Bizet Compagnia Lirica Tamagno Giovedì 19 agosto ...Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800 ,, Bertola & Locatelli, 1990 - ... Luigi Gonzaga ,storico in cinque atti composto dal bolognese Giuseppe Pozzetti su testo di ...CUNEO. Dramma in campagna a Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo: un bambino di 10 anni è morto intorno alle 20 di oggi mentre si trovava su un rimorchio carico di grano. Stando a una prima ricostru ...Torna «Cunté Munfrà. Dal Monferrato al mondo», rassegna teatrale radicata nel territorio. L’appuntamento è stasera, domenica 27 giugno, alle 21,30 nel cortile dell’azienda agricola Evasio Garrone e Fi ...