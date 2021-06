Chi l'ha visto?, stasera su Rai3 parla il fidanzato di Saman Abbas (Di mercoledì 30 giugno 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata alla morte di Saman Abbas e alla scomparsa della ginecologa Sara Pedri. stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto? con una puntata dedicata alla morte di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana, ma residente in Italia, uccisa dalla sua stessa famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. La redazione di Chi l'ha visto è infatti riuscita a raccogliere la testimonianza esclusiva del fidanzato di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021)su, alle 21:20, torna Chi l'ha? con una puntata dedicata alla morte die alla scomparsa della ginecologa Sara Pedri.sualle 21:20 torna Chi l'ha? con una puntata dedicata alla morte di, la ragazza di origine pakistana, ma residente in Italia, uccisa dalla sua stessa famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. La redazione di Chi l'haè infatti riuscita a raccogliere la testimonianza esclusiva deldi ...

