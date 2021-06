Cashback sospeso 6 mesi | riparte 1 gennaio | bozza dl

(Di mercoledì 30 giugno 2021)di Statofino al 31 dicembre, ma il programma per incentivare i pagamenti elettronici e contrastare l’evasione fiscale ripartirebbe il primo2022. E’ quanto prevede unadel decreto ponte atteso oggi in Consiglio dei ministri. Il decreto dispone infatti la sospensione della misura da domani fino a fine anno, mentre nel semestre successivo (primoal 30 giugno 2022) sarebbe confermata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Stop al programma. Lo prevede una disciplinato dal decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 24 novembre 2020. Pagamenti elettronici. Il programma di "attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici" è sospeso a partire dal 1° luglio per il secondo semestre. Confermato lo stop per il secondo semestre dell'anno, a partire dal 1° luglio. Riprenderà nel primo semestre del 2022. I rimborsi relativi ai pagamenti con pos nel primo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 saranno erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021.