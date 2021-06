Caldo record, il decalogo salvavita di FederAnziani (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dieci regole e una raccomandazione su tutte: "Non lasciate soli i nonni!". Senior Italia FederAnziani , la federazione della terza età, ha stilato un decalogo salvavita per affrontare i giorni torridi ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dieci regole e una raccomandazione su tutte: "Non lasciate soli i nonni!". Senior Italia, la federazione della terza età, ha stilato unper affrontare i giorni torridi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - Agenzia_Ansa : Canada, caldo fino 49,5 gradi: decine di morti a Vancouver. Nuovo record storico di temperature sulla costa del Pac… - PoliteKosmo : RT @Cambiacasacca: In canada caldo record con oltre 200 morti. Maledetto covid. - Daviderel4 : RT @quisonofrank: - per il tweet di feltri 'dove sta il riscaldamento globale?' dobbiamo aspettare torni l'inverno - In Canada caldo recor… -