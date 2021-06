Almanacco del 30-06-2021 ore 07 | 30

(Di mercoledì 30 giugno 2021)del giorno mercoledì 30 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San basilide nome basilide varianti di Basilio deriva dal greco basileios basato sul termine Basileus Che significa il re o regale dice il proverbio con i quarti di Luna cambia tempo e fortuna sono nati oggi Silvio Orlando ago Alves Leonora bagnato Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi Roger ce li abbiamo già pronti definiti veloci Non lo so Allora si è qui quando Renzo Fabrizio Gianni buon compleanno i più rapidi mi hanno Francesca Alessia che invece ci hanno scritto i loro messaggi buonissima giornata andiamo a fare il viaggio nel tempo 30 giugno 1000936 nata o ...

GROSSETO " Mercoledì 30 giugno , santi Protomartiri romani, International Free Hugs Day, il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.59. Accadeva oggi: 350 " L'usurpatore romano Nepoziano, della ...