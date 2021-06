1 minuto in Borsa 30 giugno 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) (TeleBorsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Tra i best performers di Milano, in evidenza Unipol (+5,54%). I più forti ribassi si verificano su Enel, che continua la seduta con -2,15%. Sul mercato di Chicago, il petrolio continua la sessione in rialzo e avanza a 73,8 dollari per barile. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,9%. In Italia, lo stesso dato si attesta su 0,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e degli Occupati ADP. Si attende un avvio in rosso per la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Tele) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Tra i best performers di Milano, in evidenza Unipol (+5,54%). I più forti ribassi si verificano su Enel, che continua la seduta con -2,15%. Sul mercato di Chicago, il petrolio continua la sessione in rialzo e avanza a 73,8 dollari per barile. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,9%. In Italia, lo stesso dato si attesta su 0,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e degli Occupati ADP. Si attende un avvio in rosso per la ...

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 30 giugno 2021 Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.547,5 punti.

Scippa ragazza alla fermata dell'autobus: arrestato 23enne ... con precedenti, quale autore dello scippo avvenuto qualche minuto prima alla fermata dell'autobus ... si è avvicinato alle sue spalle e le ha strappato dal braccio la borsa, fuggendo a piedi nelle vie ...

