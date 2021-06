Zorzi e Tommaso Stanzani | vacanza di coppia con Elisabetta Gregoraci

(Di martedì 29 giugno 2021)sono sempre più felici e si sono concessi la primadi, affiancati da. I due si trovano in Puglia e su Instagram hanno pubblicato alcuni scatti che li ritraggono, sorridenti e sereni, durante una gita in barca nella Baia del Mulino d’Acqua vicino a Otranto. L’influencer e il ballerino si sono conosciuti dopo l’uscita dida Amici di Maria De Filippi. Nel corso dello show,aveva commentato spesso la bravura ...

Dopo un breve periodo di frequentazione lontano dai riflettori,Stanzani sono usciti allo scoperto . Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi sono la coppia del momento e ieri hanno pubblicato il ...In queste ultime settimane,è finito al centro del gossip dopo essere uscito allo scoperto con, vincitore del Grande Fratello Vip. Per lui che ha fatto della riservatezza la ...Stefania Orlando tranquillizza i fan sul suo stato di salute: "Neppure l'orticaria mi ferma" Questi sono stati giorni particolarmente complicati per ...Tommaso Stanzani replica in maniera perfetta al video omofobo nel backstage di Battiti Live e parla del fidanzato Tommaso Zorzi.