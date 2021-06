Wimbledon 2021: tutto facile per Zverev e Schwartzman, avanza anche Medvedev (Di martedì 29 giugno 2021) tutto facile per il numero 6 del mondo Alexander Zverev che, nel match valevole per il primo turno di Wimbledon 2021, liquida in tre rapidi set l’olandese Tallon Griekspoor. Il primo set dura meno di mezz’ora e vede il tedesco dominare il proprio avversario con un netto 6-3; Griekspoor prova a reagire nel secondo parziale, ma è costretto a cedere alla superiorità del rivale in 6-4. L’ultimo set è una pura formalità: in 25 minuti Zverev rifila un pesantissimo 6-1 all’olandese e accede al secondo turno. Nessun problema neanche per l’argentino Diego ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021)per il numero 6 del mondo Alexanderche, nel match valevole per il primo turno di, liquida in tre rapidi set l’olandese Tallon Griekspoor. Il primo set dura meno di mezz’ora e vede il tedesco dominare il proprio avversario con un netto 6-3; Griekspoor prova a reagire nel secondo parziale, ma è costretto a cedere alla superiorità del rivale in 6-4. L’ultimo set è una pura formalità: in 25 minutirifila un pesantissimo 6-1 all’olandese e accede al secondo turno. Nessun problema neper l’argentino Diego ...

