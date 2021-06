Tour de France 2021 | 9^ tappa Cluses-Tignes | data | orari | diretta tv e streaming

(Di martedì 29 giugno 2021) Domenica 4 luglio si disputa la nonadelde, la seconda di alta montagna e la prima con l’arrivo in salita a, dopo aver affrontato in precedenza altri 2 GPM di prima categoria e categoria speciale. Una giornata tutta da vivere, con i big della generale chiamati a confrontarsi alla fine della prima settimana prima del giorno di riposo.E TV – La partenza è fissata per le ore 13:10 a, mentre l’arrivo alla stazione sciistica diè programmato tra le 17:30 e le 18:07 in base alla mediaa di ...

Mark Cavendish si è imposto allo sprint nella quarta tappa delde, Redon - Fougeres di 150,4 km. Mathieu van der Poel mantiene la maglia gialla. Per il britannico della Deceuninck - Quick Step si tratta della 31vittoria in carriera alla Grande Boucle. ...DIRETTADE2021, CLASSIFICA: SEMPRE DUE IN TESTA Siamo vicini al gran finale della diretta delde2021 per la quarta tappa: mancano infatti circa una trentina di km fino al traguardo ...Domenica 4 luglio si disputa la nona tappa del Tour de France 2021, la seconda di alta montagna e la prima con l’arrivo in salita a Tignes, dopo aver affrontato in precedenza altri 2 GPM di prima ...Mark Cavendish torna a vincere sulle strade del Tour de France. Il velocista della Deceuninck-QuickStep ha trionfato nella quarta tappa della Grande Boucle, la frazione per sprinter di 150 km, da Redo ...