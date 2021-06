Seven Deadly Sins: con Dragon’s Judgement l’anime si risolleva (Di martedì 29 giugno 2021) https://www.youtube.com/watch?v=KgQ6zBKHm9M The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement è stata diffusa in Giappone a gennaio, mentre da noi ha debuttato il 28 giugno su Netflix. L’ultima stagione dell’anime fantasy più visto di sempre sulla piattaforma digitale giunge con la quarta (la quinta, secondo la numerazione imposta dal canale) e ultima annata riprendendo da dove era stata sospesa la trasposizione del manga shonen (per ragazzi) di Nakaba Suzuki, mettendo in scena gli sforzi dell’immortale Ban per salvare il suo capitano, Meliodas, dall’esilio in purgatorio. The ... Leggi su wired (Di martedì 29 giugno 2021) https://www.youtube.com/watch?v=KgQ6zBKHm9M Theè stata diffusa in Giappone a gennaio, mentre da noi ha debuttato il 28 giugno su Netflix. L’ultima stagione delfantasy più visto di sempre sulla piattaforma digitale giunge con la quarta (la quinta, secondo la numerazione imposta dal canale) e ultima annata riprendendo da dove era stata sospesa la trasposizione del manga shonen (per ragazzi) di Nakaba Suzuki, mettendo in scena gli sforzi dell’immortale Ban per salvare il suo capitano, Meliodas, dall’esilio in purgatorio. The ...

Advertising

victormaGGno : Marquei como visto Legendary - 2x4 - Seven Deadly Sins - komorebijin : comunque ho finito the seven deadly sins e ho sofferto come al solito - stixkyfinger : ????SPOILER ULTIMA PUNTATA SEVEN DEADLY SINS???? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SCUSATE MA QUINDI BAN È UN DILF - aaxeth : ma sono usciti i nuovi ep di the seven deadly sins, arrivo Meliodas - Jiminblackswann : Dopo cena mi guardo la quinta stagione dei the seven deadly sins su Netflix?? -