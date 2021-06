Sangiovanni | “soffrivo di ansia e paranoia” | la confessione sul passato

(Di martedì 29 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna a parlare del suoe del malessere che per anni lo ha accompagnato. Si torna ancora una volta a parlare del cantante protagonista e secondo classificato dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La sua musica è tra le più ascoltate dell’estate 2021 e la sua storia d’amore con Giulia Stabile

Advertising

SardonePamela : Ho gli occhi lucidi dopo questa intervista perché capisco alla perfezione Sangio. E sapere che ha avuto la sua rivi… - lina_bsky : #amemici20 amoreeeee della zia tanto fiera di te ??che abbia trovato la tua terapia e con la tua musica possa aiutar… - giornali_it : Sangiovanni: “Soffrivo di ansia e paranoia, prendevo dei medicinali”, poi spiega perché stava male #29giugno… - andreastoolbox : Sangiovanni: Soffrivo di ansia e paranoia, prendevo dei medicinali, poi spiega perché stava male… - fanpage : L'infanzia difficile di Sangiovanni. -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni soffrivo

di ansia e paranoia"/ Psicoterapia e medicinali: "Un inferno" Rosa e Deddy a Roma ma non insieme: lei festeggia senza lui Con loro Rosa Di Grazia ha dunque festeggiato il suo ...- - > La confessione diIl giovane cantante ha infatti affermato che la sua vita musicale è iniziata appena qualche anno fa, proprio grazie ai suoi problemi relazionali e soprattutto per ...Il noto cantante Sangiovanni parla apertamente dei suoi problemi passati, ritornando con la mente a quegli episodi tristi e malinconici della sua vita ...Per Sangiovanni dopo "Amici" è un periodo d’oro. Una rinascita: a "Tv Sorrisi e Canzoni" il cantante ha parlato di un suo dramma privato.