Ronaldo, è l’ora delle decisioni. La Juve ha fretta (Di martedì 29 giugno 2021) Gli Europei sono alle spalle, con la cocente delusione dell’eliminazione del Portogallo. Ora Cristiano Ronaldo deve pensare al futuro, ogni decisione è nelle sue mani proprio partendo dal presupposto di quell’ingaggio da 31 milioni netti fino al 30 giugno 2022. La Juve ha intenzione di prendere Locatelli, ma qualsiasi decisione per l’attacco è legata a Ronaldo, dopo aver memorizzato che per Dybala andranno avanti i discorsi per il prolungamento rispetto al contratto in scadenza.Quale futuro per Ronaldo? Il Real pensa ad altro, il Manchester United non ha approfondito, il Paris Saint-Germain potrebbe essere una strada ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Gli Europei sono alle spalle, con la cocente delusione dell’eliminazione del Portogallo. Ora Cristianodeve pensare al futuro, ogni decisione è nelle sue mani proprio partendo dal presupposto di quell’ingaggio da 31 milioni netti fino al 30 giugno 2022. Laha intenzione di prendere Locatelli, ma qualsiasi decisione per l’attacco è legata a, dopo aver memorizzato che per Dybala andranno avanti i discorsi per il prolungamento rispetto al contratto in scadenza.Quale futuro per? Il Real pensa ad altro, il Manchester United non ha approfondito, il Paris Saint-Germain potrebbe essere una strada ...

