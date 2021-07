Pensioni 2022 per i nati fino al 1960 | la ricetta dei sindacati

(Di martedì 29 giugno 2021) Neladdio a quota 100 ma per evitare lo scalone, laè già bella e pronta. Infatti da tempo ispingono affinché l'età pensionabile resti quella a 62 anni anche senza la quota 100. E naturalmente si parla di una misura flessibile senza necessariamente avere una dote esagerata di contributi come invece prevedeva la quota 100. Ed a questa misura flessibile, sempre iaffiancherebbero molto più che volentieri, la quota 41 per tutti. Tradotto, una rivoluzione senza precedenti, con una fattibilità tutta da dimostrare. Ma ici puntano davvero. Lo dimostrano recenti ...

Nonostante le ipotesi di riforma siano molteplici, al momento di concreto non c'è nulla visto che di definito sappiamo solo che dal 1 gennaioverrà meno la possibilità di potersi ...Il sistema previdenziale subirà un cambiamento nelspecialmente per i lavoratori che opteranno per la pensione anticipata. Ma come cambieranno lesenza riforma nele quale sarà l'età pensionabile? Verifichiamo quali sono le ipotesi e le certezze del nostro sistema previdenziale. Come cambieranno lesenza riforma nel...Anche senza una riforma pensioni nel 2022 ci aspettano dei cambiamenti in ambito previdenziale, vediamo quali.