Olimpiadi Tokyo 2021 | Lotta | Abraham Conyedo | scheda e palmares

Nome: Abraham Cognome: Conyedo Luogo e data di nascita: Santa Clara (Cuba), 7 ottobre 1993 Disciplina: Lotta, Stile libero palmares: 1 bronzo mondiale (Budapest 2018); 1 bronzo europeo (Roma 2020) Precedenti alle Olimpiadi: Esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: I favoriti per le medaglie sono altri, ma il miglior Conyedo può dire la sua in ottica podio (anche tramite ripescaggio) nei 97 kg specialmente in caso di sorteggio favorevole. Foto LiveMedia/Luigi Mariani

