Olimpiadi Tokyo 2021 | Ciclismo cronometro e pista | Filippo Ganna | scheda e palmares

Nome: Filippo Cognome: Ganna Luogo e data di nascita: Verbania, 25 luglio 1996 Disciplina: Ciclismo, prova a cronometro; pista, Inseguimento a squadre palmares: 15 vittorie su strada. Campione del mondo in carica a cronometro (2020), vincitore di sei tappe al Giro d'Italia 2020 e 2021, con cinque giorni in maglia rosa, una tappa alla Tirreno-Adriatico 2020, una tappa al BinckBank Tour 2019, una tappa all'UAE Tour 2021, due tappe all'Etoile de Bessèges 2021, una tappa al Tour de la Provence 2019, due volte campione ...

