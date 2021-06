(Di martedì 29 giugno 2021) Decimo turno di Eliteserien norvegese che vede la neocapolistaaffrontare in casa lo Stromgodset. La quarta vittoria consecutiva della squadra di Moe è valsa la vittoria nello scontro diretto sul campo del Bodo/Glimt e il primato in solitaria in classifica. È stato Omoijuanfo a decidere un incontro con una doppietta: il primo di testa su sviluppi di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Molde-Stromsgodset (mercoledì 30 giugno, ore 18): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Molde Stromsgodset

Infobetting

Per la Norvegia ci sarebbero i plurititolati del Rosenborg, la sorpresa degli ultimi anni, i campioni in carica del Bodo/Glimt e loIF, che può vantare di aver fatto vestire la sua ...Per la Norvegia ci sarebbero i plurititolati del Rosenborg, la sorpresa degli ultimi anni, i campioni in carica del Bodo/Glimt e loIF, che può vantare di aver fatto vestire la sua ...