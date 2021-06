Metalli: oro in calo a 1.774 dollari (Di martedì 29 giugno 2021) I prezzi dei Metalli, preziosi e non, sono tutti in calo. Fa eccezione solo il piombo (+0,33% a 2.251 dollari). L'oro che aveva aperto la settimana di contrattazioni in leggero rialzo oggi cala dello ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) I prezzi dei, preziosi e non, sono tutti in. Fa eccezione solo il piombo (+0,33% a 2.251). L'oro che aveva aperto la settimana di contrattazioni in leggero rialzo oggi cala dello ...

Advertising

fisco24_info : Metalli: oro in calo a 1.774 dollari: Argento in calo -0,35%, Alluminio -0,67% - CONFINVEST : - ansa_economia : Metalli: oro in leggero rialzo a 1.783 dollari l'oncia. Rame in calo di 0,57 punti a 9.381 dollari #ANSA - daybinary : Metalli: oro in leggero rialzo a 1.783 dollari l’oncia - fisco24_info : Metalli: oro in leggero rialzo a 1.783 dollari l'oncia: Rame in calo di 0,57 punti a 9.381 dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Metalli oro Metalli: oro in calo a 1.774 dollari I prezzi dei metalli, preziosi e non, sono tutti in calo. Fa eccezione solo il piombo (+0,33% a 2.251 dollari). L'oro che aveva aperto la settimana di contrattazioni in leggero rialzo oggi cala dello 0,37%, ...

VanEck: l'oro riprende quota al riaccendersi dell'inflazione I titoli auriferi hanno continuato a spingere l'oro fuori dall'intervallo di correzione degli ... Oggi, tuttavia, i prezzi stanno salendo per un paniere molto più ampio di beni, dal petrolio ai metalli, ...

Metalli: oro in leggero rialzo a 1.783 dollari l'oncia Agenzia ANSA Metalli: oro in calo a 1.774 dollari I prezzi dei metalli, preziosi e non, sono tutti in calo. Fa eccezione solo il piombo (+0,33% a 2.251 dollari). L'oro che aveva aperto la settimana di contrattazioni in leggero rialzo oggi cala dello ...

La ripresa economica spinge le commodities. Ecco come inserirle nel portafoglio Come sfruttare le opportunità che le materie prime offrono? Ne abbiamo parlato con i protagonisti del settore in una tavola rotonda virtuale.

I prezzi dei, preziosi e non, sono tutti in calo. Fa eccezione solo il piombo (+0,33% a 2.251 dollari). L'che aveva aperto la settimana di contrattazioni in leggero rialzo oggi cala dello 0,37%, ...I titoli auriferi hanno continuato a spingere l'fuori dall'intervallo di correzione degli ... Oggi, tuttavia, i prezzi stanno salendo per un paniere molto più ampio di beni, dal petrolio ai, ...I prezzi dei metalli, preziosi e non, sono tutti in calo. Fa eccezione solo il piombo (+0,33% a 2.251 dollari). L'oro che aveva aperto la settimana di contrattazioni in leggero rialzo oggi cala dello ...Come sfruttare le opportunità che le materie prime offrono? Ne abbiamo parlato con i protagonisti del settore in una tavola rotonda virtuale.