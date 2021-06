Low | “Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo Non abbiamo sfruttato le occasioni avute”

(Di martedì 29 giugno 2021) Joachim Low, ct della Germania, ha parlato così ai microfoni di ARD dopo il ko contro l’Inghilterra: “È una gran delusione per tutti noi.didi più in, c’era tanta fiducia. In queste partite devi obbligatoriamente sfruttare ogni occasione, Werner e Muller non ci sono riusciti. L’Inghilterra, invece, hatutte le opportunità. Non siamo stati abbastanza concreti”. Foto: Twitter Federcalcio Tedesca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Low Speravamo

'E' una grande delusione per tutti noi.di ottenere molto di più in questo torneo e la fiducia in questa squadra era alta'. Lo ha detto il ct della Germania Joachimdopo la sconfitta contro l' Inghilterra agli ottavi di Euro ...Con l'arrivo di Draghiche la sua autorevolezza e anche il cambio al Mise (da Patuanelli ... Il mercato è molto competitivo: sul corto raggio ci sono lecost, mentre sul lungo o reggi il ...“E’ una grande delusione per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo e la fiducia in questa squadra era alta”. Lo ha detto il ct della Germania Joachim Low dopo la sconfitta con ...Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha commentato l’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’Inghilterra Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha commentato l’eliminazione da Eu ...