Lo sviluppo economico è il traino delle battaglie per i diritti Lgbt (Di martedì 29 giugno 2021) Intanto diciamocelo, se siamo qui a parlare di diritti Lgbt, di lotta alle discriminazioni, di Ddl Zan e di giornata anti-omofobia è perché negli ultimi 30 anni è accaduto qualcosa che non era scontato. È progressivamente ma rapidamente aumentata l'accettazione verso l'omosessualità in tutto l'Occidente, e anche nel nostro Paese. Anche se in linea con l'immobilismo italiano che caratterizza un po' tutti campi, in ambito sia economico che sociale, i progressi qui sono stati più limitati. Nel 2019 tre quarti degli italiani accettava le persone omosessuali, si trattava del 3% in più che negli Stati Uniti e il 61% più che in Russia, ma del 14% ...

