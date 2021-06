LIVE Musetti-Hurkacz 4-6 6-7 1-6, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il polacco è ingiocabile e vola al secondo turno (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 Musetti non esce sicuramente ridimensionato da questo match: ha giocato due set discreti, contro un avversario più esperto e a suo agio su questi campi. Avrà modo e tempo di prendere confidenza con l’erba nei prossimi anni l’azzurro. 20.49 Torna a vincere Hubert Hurkacz dalla vittoria a Montecarlo contro Thomas Fabbiano. Il polacco ha giocato una partita estremamente solida, concedendo appena quattro palle break all’inizio del secondo set e servendo su grandi percentuali: 68% di prime in campo con l’85% di resa. 34 i vincenti del ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52non esce sicuramente ridimensionato da questo match: ha giocato due set discreti, contro un avversario più esperto e a suo agio su questi campi. Avrà modo e tempo di prendere confidenza con l’erba nei prossimi anni l’azzurro. 20.49 Torna a vincere Hubertdalla vittoria a Montecarlo contro Thomas Fabbiano. Ilha giocato una partita estremamente solida, concedendo appena quattro palle break all’inizio delset e servendo su grandi percentuali: 68% di prime in campo con l’85% di resa. 34 i vincenti del ...

