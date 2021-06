Licenziamenti al via dal primo luglio, il governo dà l’ok. Ma non per tutti: chi si salva (per ora) (Di martedì 29 giugno 2021) Il governo dà l’ok a riprendere a licenziare. La proroga del blocco, dunque, resta valida solo per alcuni settori, per tutti gli altri c’è il via libera a partire dal primo luglio. Una data che per molti italiani potrebbe voler dire l’inizio di un incubo. La cabina di regia a Palazzo Chigi ragiona su un intervento che poggia su due pilastri: il blocco dei Licenziamenti fino al 31 ottobre per i comparti legati alla moda, come tessile, calzature, pelletteria per i quali è prevista la cassa Covid, e la messa a disposizione di 13 settimane di Cigs gratuita, su richiesta, per le imprese in ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 giugno 2021) Ildàa riprendere a licenziare. La proroga del blocco, dunque, resta valida solo per alcuni settori, pergli altri c’è il via libera a partire dal. Una data che per molti italiani potrebbe voler dire l’inizio di un incubo. La cabina di regia a Palazzo Chigi ragiona su un intervento che poggia su due pilastri: il blocco deifino al 31 ottobre per i comparti legati alla moda, come tessile, calzature, pelletteria per i quali è prevista la cassa Covid, e la messa a disposizione di 13 settimane di Cigs gratuita, su richiesta, per le imprese in ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: Nella Cabina di regia presieduta dal premier #Draghi il #Governo decide lo sblocco dei licenziamenti. Ma non varrà per tu… - capitone71 : RT @ElioLannutti: Licenziamenti, il blocco resterà solo per tessile e collegati. Governo Draghi, invece dei licenziamenti, blocca il cash… - GiorgioAntonel1 : RT @susy43279731: ??AL VIA AI LICENZIAMENTI DAL 1° LUGLIO: VINCE CONFINDUSTRIA E ADDIO CASHBACK grazie al governo dei migliori, vergognatevi. - Gabriellagll78 : RT @NFratoianni: Blocco selettivo #licenziamenti rischia di non voler dire nulla. Anzi, nella realtà significherà per molte imprese il via… - mau50rm : RT @fabrizio19651: O il profitto o la vita #lavoro 306 morti sul lavoro in 4 mesi nel 2021. Vite spezzate da mancanza di controlli, insicur… -