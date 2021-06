Laura Ziliani scomparsa nel nulla dopo una passeggiata: indagate le figlie (Di martedì 29 giugno 2021) C’è una svolta nella vicenda della scomparsa di Laura Ziliani la donna uscita di casa per una passeggiata e non più tornata. Sono state indagate infatti due figlie di Laura con l’accusa di omicidio. La Ziliani è scomparsa dalla sua casa di Tamù i primi di maggio. A quasi due mesi da quel giorno arriva una svolta forse inaspettata che vedrebbe appunto due delle tre figlie della donna coinvolte in questa storia. La donna, ex vigilessa a Temù e ora dipendente comunale a Roncadelle, era uscita di casa per una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 giugno 2021) C’è una svolta nella vicenda delladila donna uscita di casa per unae non più tornata. Sono stateinfatti duedicon l’accusa di omicidio. Ladalla sua casa di Tamù i primi di maggio. A quasi due mesi da quel giorno arriva una svolta forse inaspettata che vedrebbe appunto due delle tredella donna coinvolte in questa storia. La donna, ex vigilessa a Temù e ora dipendente comunale a Roncadelle, era uscita di casa per una ...

Advertising

raspa90 : RT @repubblica: Laura Ziliani, scomparsa due mesi fa in Val Camonica. Svolta nelle indagini: le figlie indagate per omicidio - repubblica : Laura Ziliani, scomparsa due mesi fa in Val Camonica. Svolta nelle indagini: le figlie indagate per omicidio - messveneto : Ex vigilessa scomparsa durante una camminata, le figlie indagate per omicidio: Laura Ziliani è sparita due mesi fa … - rep_milano : Laura Ziliani, scomparsa due mesi fa in Val Camonica. Svolta nelle indagini: le figlie indagate per omicidio… - infoitinterno : Temù: due figlie indagate per omicidio per la scomparsa di Laura Ziliani -