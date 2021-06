La difficile situazione della Chiesa cattolica in Eritrea (Di martedì 29 giugno 2021) Il governo autoritario di Asmara ha messo nel mirino scuole e strutture sanitarie cattoliche, con impatti sociali fortemente negativi per il Paese. Il deputato leghista Vito Comencini dice cosa dovrebbe fare l'Italia in supporto dei missionari. Vito Comencini: «Perché è importante aiutare i missionari cattolici in Eritrea e Niger» Non si arresta la pressione del governo eritreo sulla Chiesa cattolica. Come riferito dalla testata americana Crux, i vescovi locali stanno protestando per l'ulteriore giro di vite imposto dal governo autoritario di Asmara. Nel dettaglio, si sono recentemente verificate nuove confische e chiusure di scuole ... Leggi su panorama (Di martedì 29 giugno 2021) Il governo autoritario di Asmara ha messo nel mirino scuole e strutture sanitarie cattoliche, con impatti sociali fortemente negativi per il Paese. Il deputato leghista Vito Comencini dice cosa dovrebbe fare l'Italia in supporto dei missionari. Vito Comencini: «Perché è importante aiutare i missionari cattolici ine Niger» Non si arresta la pressione del governo eritreo sulla. Come riferito dalla testata americana Crux, i vescovi locali stanno protestando per l'ulteriore giro di vite imposto dal governo autoritario di Asmara. Nel dettaglio, si sono recentemente verificate nuove confische e chiusure di scuole ...

Advertising

AndreaMarcucci : La difficile situazione che sta vivendo in queste ore il #M5S, impone al #Pd di tornare a parlare prioritariamente… - Erika_Pau_ : @silkiitalia @INPS_it Se può essere utile, a me è arrivato, conto corrente bancario. Spero che sia lo stesso per tu… - Ricciolina16 : Certo che la sfiga sembra proprio accanirsi su alcune persone. Ex marito che ha estremamente bisogno di soldi perch… - erretti42 : @valjant_e @vitocrimi Ma la decisione non è ancora stata presa. È una difficile situazione - 4ZampeNews : La difficile situazione della Chiesa cattolica in Eritrea -

Ultime Notizie dalla rete : difficile situazione Variante Delta, la più veloce: identikit, mutazioni, sintomi e vaccino I sintomi Le mutazioni che mascherano la proteina Spike rendono difficile riconoscere la variante Delta ai test tradizionali e a rendere ancora più complicata la situazione ci sono i sintomi, comuni ...

L'ombra della crisi Ucraina ... "Siamo determinati a vedere se possiamo trarre qualcosa di positivo da una situazione difficile che abbiamo ereditato". Da mesi il Presidente ucraino Zelensky chiede di velocizzare il percorso di ...

La difficile situazione della Chiesa cattolica in Eritrea Panorama Il caso. Rifiuti a Roma, torna l'emergenza. E suile discariche è scontro politico La sindaca Raggi riapre il sito di Albano Laziale e accusa la Regione di inerzia. La replica di Zingaretti: dichiarazioni assurde, sono le altre province che in questi mesi hanno aiutato la Capitale ...

Verde in città, parla l’agronomo: “Impianti vecchi, manutenzione difficile” La scorsa settimana, un ippocastano caduto dopo un violento acquazzone nella piazza principale a Vescovato. Qualche giorno prima – e non aveva piovuto – una branca si è staccata ...

I sintomi Le mutazioni che mascherano la proteina Spike rendonoriconoscere la variante Delta ai test tradizionali e a rendere ancora più complicata laci sono i sintomi, comuni ...... "Siamo determinati a vedere se possiamo trarre qualcosa di positivo da unache abbiamo ereditato". Da mesi il Presidente ucraino Zelensky chiede di velocizzare il percorso di ...La sindaca Raggi riapre il sito di Albano Laziale e accusa la Regione di inerzia. La replica di Zingaretti: dichiarazioni assurde, sono le altre province che in questi mesi hanno aiutato la Capitale ...La scorsa settimana, un ippocastano caduto dopo un violento acquazzone nella piazza principale a Vescovato. Qualche giorno prima – e non aveva piovuto – una branca si è staccata ...