Grillo dice no a Conte “Eleggiamo il comitato direttivo su Rousseau” (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Beppe Grillo dice no a Giuseppe Conte e indice su Rousseau un voto per l'elezione di un nuovo comitato direttivo del M5s. “Conte può creare l'illusione collettiva (e momentanea) di aver risolto il problema elettorale, ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema. Vanno affrontate le cause per risolvere l'effetto ossia i problemi politici (idee, progetti, visione) e i problemi organizzativi (merito, competenza, valori e rimanere movimento decentralizzato, ma efficiente). E Conte, mi dispiace, non potrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Beppeno a Giuseppee insuun voto per l'elezione di un nuovodel M5s. “può creare l'illusione collettiva (e momentanea) di aver risolto il problema elettorale, ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema. Vanno affrontate le cause per risolvere l'effetto ossia i problemi politici (idee, progetti, visione) e i problemi organizzativi (merito, competenza, valori e rimanere movimento decentralizzato, ma efficiente). E, mi dispiace, non potrà ...

