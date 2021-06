GF Vip 6, Antonio Zequila ancora concorrente: l'indiscrezione (Di martedì 29 giugno 2021) Antonio Zequila potrebbe essere uno dei concorrenti del GF Vip 6. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che parla di un corteggiamento serrato da parte di una nota trasmissione di Mediaset. Antonio Zequila al GF Vip 6? Già concorrente del Grande Fratello Vip in una passata edizione, Antonio Zequila potrebbe vestire ancora una volta i panni di gieffino. A lanciare la notizia bomba è stato il giornalista Alberto Dandolo attraverso le pagine del settimanale Oggi. La rivista diretta da Umberto Brindani parla del futuro ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 29 giugno 2021)potrebbe essere uno dei concorrenti del GF Vip 6. A lanciare l'è stato il settimanale Oggi, che parla di un corteggiamento serrato da parte di una nota trasmissione di Mediaset.al GF Vip 6? Giàdel Grande Fratello Vip in una passata edizione,potrebbe vestireuna volta i panni di gieffino. A lanciare la notizia bomba è stato il giornalista Alberto Dandolo attraverso le pagine del settimanale Oggi. La rivista diretta da Umberto Brindani parla del futuro ...

