Fabbriche clandestine in Campania e import dall’Est e dalla Libia | è tornato il contrabbando di sigarette

(Di martedì 29 giugno 2021) Un giro di affari miliardario, nuovi sistemi per portarle in Italia e distribuzione a domicilio anche dei liquidi delle e-cigarette. Un mercato che costa all’erario 500 milioni l’anno di mancate entrate

... scattano i nuovi colori delle regioni (17 maggio) Se le ondate immigratorieproseguono,... con la globalizzazione, anche le pochedel Nordafrica specializzate nel tessile, ...... scuole, uffici,, case, residenze per anziani, ospedali. Questa è la realtà di chi vive ...fabbricazione iraniana o parzialmente fabbricati in Iran e poi assemblati nelle officine...Un giro di affari miliardario, nuovi sistemi per portarle in Italia e distribuzione a domicilio anche dei liquidi delle e-cigarette. Un mercato che costa ...Operazione ‘Tiguan’: sequestrati 7 mila kg di tabacco e una fabbrica clandestina Sgominata associazione a delinquere per contrabbando ...